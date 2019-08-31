Erdoğan ve Akşener resepsiyonda ne konuştu? Yanındaki isim açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos resepsiyonundaki sohbetine ilişkin fotoğraf çok konuşuldu. İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, sohbetin içeriğini paylaştı.

Resepsiyonda Meral Akşener'in yanındaki isim Ağıralioğlu, Erdoğan ve Akşener'in çok konuşulan kısa sohbetine ilişkin detayları anlattı.

"Çalışmaların nasıl gittiği vs. konuşuldu"

Ağıralioğlu, "Cumhurbaşkanlığı nezaretinde yapıldığı için herkese 'merhaba' dediler. Hoş geldiniz, iyi bayramlar dediler. Hasbihal ettiler, çalışmaların nasıl gittiği vs. konuşuldu. Emine Hanım ile hasbihal ettiler. Özel bir şey konuşulmadı" dedi.

"Milli bayramda siyasi kavga olacak hali yok"

"Erdoğan ve Akşener'in samimi bir fotoğraf verdikleri" yorumları için Ağıralioğlu, "Eskiden tanışıyorlar, 30 yıllık hukukları var. Milli bayramda siyasi kavga olacak hali yok" ifadelerini kullandı.