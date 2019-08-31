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Öğrenci yurtlarıyla ilgili iddia ortalığı karıştırdı! 'Yurt kapalı ama devlet açık gibi ücret ödüyor'

Öğrenci yurtlarıyla ilgili iddia ortalığı karıştırdı! 'Yurt kapalı ama devlet açık gibi ücret ödüyor'

KYK'da barınma şansı elde eden öğrenciler ilan edildi. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan yurtlar hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre tefrişatı döşendi, yatmaya hazır ama ihtiyaç yok, açılmıyor; yurt kapalı ama devlet açık gibi ücret ödüyor.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, KYK'ya devredilen öğrenci yurtlarındaki boş yataklara yapılan ödemeleri soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Öğrenci yatıyor gibi parasını devletten alıyor

İddiaya göre, yap-işlet-devret yöntemiyle özel sektöre 15 ile 35 yıl yatak başına ücret ödeme garantisiyle yapılıp, KYK'ya devredilen yurtların yarısı boş, bazıları ise hiç açılmamış. Ödemeler, 2050 yılına kadar yaz-kış kesintisiz sürecek.

Özel sektör yurt boş da olsa her yatakta öğrenci yatıyor gibi parasını devletten alıyor.

KYK sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'un, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının 12 farklı kurum tarafından titizlikle incelendikten sonra barınma hakkı kazananların belirlendiğini duyurdu. KYK'da barınma şansı elde eden öğrenciler ilan edildi.

Birçok ili kapsıyor

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre Kırklareli'nden Sivas'a, Aksaray'dan Isparta'ya bir çok ilde bomboş yataklara dolu gibi para ödeniyor. 

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