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Emekli Albay Üçok'tan bomba açıklama: FETÖ'nün kamuda tespit edilme oranı yüzde 4'lerde

Emekli Albay Üçok'tan bomba açıklama: FETÖ'nün kamuda tespit edilme oranı yüzde 4'lerde

En fazla FETÖ'cü tespitinin TSK'da yapıldığını belirten Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, "Örgütün diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki tespit edilme oranı ise yüzde 4'lerde" diye konuştu.

FETÖ'nün kamu kurum ve kuruluşlarında tespit edilmesinin zorluğuna vurgu yaparak tehlikeye dikkat çeken Ahmet Zeki Üçok, "En fazla FETÖ'cü tespitinin yapıldığı TSK'da dahi oranın henüz üçte birlerde olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Üçok, FETÖ'den yakalanan isimlerin örgüt içerisinde yerlerinin doldurulduğunu söylerken Adil Öksüz ile ilgili, "Bu adamı bırakın yakalamayı, darbe sonrası nerede olduğunu bile bilmiyoruz" sözlerini kullandı. Milliyet yazarı Tunca Bengin'in "FETÖ'nün daha kaç tane imamı var?" başlığıyla yayımlanan yazısında Üçok'un ifadeleri şöyle:

"Kamuda tespit edilme oranı yüzde 4'lerde"

En fazla FETÖ'cü tespitinin yapıldığı TSK'da dahi oranın henüz üçte birlerde olduğu söyleniyor.

Örgütün diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki tespit edilme oranı ise yüzde 4'lerde. Bunu kendi internet sitelerinde yayınladığı verilere dayanarak söylüyorum, dolayısıyla da geri kalanı duruyor. Yani Türkiye'de bu adamı saklayabilecek daha binlerce FETÖ'cü var. Bunu da bu şekilde sakladılar. Adil Öksüz denilen adamın darbe sonrasından bu yana bırakın yakalanmayı, nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Örgütün böyle kendi elemanlarını hem yurt içinde hem yurt dışında koruyabilecek bir gücü var ve bunu da biz fiilen yaşayarak görüyoruz.

"Yerleri dolduruluyor"

FETÖ'den yakalananların hepsi bir şekilde örgütün faaliyetlerinden kopmakla beraber yerleri dolduruluyor. Örgütün insan kaynakları öngörülerimizden, kamuoyunun algısından çok daha fazla. Yani Fetullahçı örgütte her zaman birinin yerini doldurabilecek ikinci, üçüncü, dördüncü şahısları yetiştiriyorlar ve şu ana kadar sürekli olarak Fetullahçıların yakalanması, ortaya çıkarılması da bu yapılanmanın ne kadar geniş çaplı olduğunu bize gösteriyor.

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