HABER /  FENERBAHÇE
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Kadıköy; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı 47 maçtır düşmedi!

İhlas Haber Ajansı
Kadıköy; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı 47 maçtır düşmedi!

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. 47 maçtır Kadıköy’de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu seriyi devam ettirmenin, Trabzonspor ise 8 bin 45 gün sonra Saraçoğlu’ndan zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig’e 2’de 2 yaparak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yarın sahasında 21.45’te Trabzonspor’u konuk edecek.

Kritik mücadelede düdük ise Fırat Aydınus’ta olacak. Evinde Trabzonspor’a karşı 22 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 12 galibiyet, 10 da beraberlik çıkardı. Trabzonspor ise Kadıköy’deki son galibiyetini 23 Ağustos 1997’de 3-1’lik skorla aldı. Öte yandan Fenerbahçe, bordo-mavilerle evinde oynadığı son 7 maçın 6’sından sahadan beraberlikle ayrılık 1 de galibiyet çıkardı. 

Kadıköy 47 maçtır düşmüyor 
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı yenilmeme serisi ise 47 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda taraftarı önünde 25 galibiyet alırken, 22 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kadıköy’de Trabzonspor 14 maçlık yenilmezlik serisi ile Fenerbahçe ise 6 maçlık galibiyet serisi ile çıkacak. 

Vedat Muriqi bir ilk peşinde 
Geçtiğimiz sezonu gol krallığında Diagne’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Kosovalı skoreri Vedat Muriqi, ilk iki haftada 2 kere gol sevinci yaşadı. Süper Lig’de Çaykur Rizespor formasıyla geçtiğimiz sezonun son dört haftası ve sarı-lacivertli forma ile de yeni sezonun ilk iki haftasında fileleri havalandıran ve 6 maçtır gol sevinci yaşayan Muriqi, kariyerinde Trabzonspor’a karşı 5 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Kosovalı golcünün kariyerinde ise hiç Trabzonspor galibiyeti bulunmuyor. 

Yanal, Karaman’a karşı ilk zaferlerini istiyor 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’a karşı hiç galibiyet sevinci yaşayamadı. Kariyerlerinde birbirlerine kaşı 2 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcılar, yarın 3. kez kozlarını paylaşacak. Karaman, 2008 yılında Konyaspor’un başında Yanal’a karşı galibiyet sevinci yaşarken, Yanal ise geçen sene Kadıköy’de oynanan son maçta sahadan beraberlikle ayrılmıştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Üzerinden 20 yıl geçti! 11 Eylül katliamının mimarı nihayet yargılanıyor
Üzerinden 20 yıl geçti! 11 Eylül katliamının mimarı nihayet yargılanıyor
Otomotiv sektöründe değişiklik! Araçlarda emisyon sevileri değişiyor
Otomotiv sektöründe değişiklik! Araçlarda emisyon sevileri değişiyor
Murat Kurum davet etti! Emine Erdoğan çevrecilerle birlikte Salda Gölü'ne gidiyor
Murat Kurum davet etti! Emine Erdoğan çevrecilerle birlikte Salda Gölü'ne gidiyor
Emekli Albay Üçok'tan bomba açıklama: FETÖ'nün kamuda tespit edilme oranı yüzde 4'lerde
Emekli Albay Üçok'tan bomba açıklama: FETÖ'nün kamuda tespit edilme oranı yüzde 4'lerde
Fenerbahçe'de Volkan Demirel için formül bulundu
Fenerbahçe'de Volkan Demirel için formül bulundu
Melih Altınok'tan 'idam' sözleri: Bumerangdan farksızdır dönüp kimi vuracağı belli olmaz
Melih Altınok'tan 'idam' sözleri: Bumerangdan farksızdır dönüp kimi vuracağı belli olmaz
ÖNCEKİ HABERLER
THY uçağı taksi yolundan çıktı büyük panik yaşandı
THY uçağı taksi yolundan çıktı büyük panik yaşandı
Isaac Sackey Yukatel Denizlispor'da
Isaac Sackey Yukatel Denizlispor'da
Rüştü Reçber: Volkan Demirel bunu hak etmiyor
Rüştü Reçber: Volkan Demirel bunu hak etmiyor
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor
BJK TV yayın hayatı sona erdi
BJK TV yayın hayatı sona erdi
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Yorumlar