Kadınlar başlattı erkekler dahil oldu! İki grup İstiklal Caddesi'ni savaş alanına çevirdi

İstiklal Caddesi'nde kalabalık iki grubun kavgası kameraya yansıdı. Birbirlerini yerlerde sürükleyen kadınlar ve kavgaya karışan erkekler ortalığı savaş alanına çevirdi.

İstiklal Caddesi'nde aralarında kadınların da bulunduğu yaklaşık 10 kişi dakikalarca kavga etti. Kadın ve erkeklerin cam şişe ve kemerlerle birbirine girdiği kavga kameralara yansıdı.

Saçlarından tutarak yerlerde sürükledi

Kavga kadınlar arasında başladı. Kadınlar birbirlerinin saçlarından tutarak yerlerde sürükledi. Kadınları ayırmak için araya erkek arkadaşları girdi. Kadınları ayıramayan erkekler de kavgaya dahil oldu. Erkekler birbirlerine şişe ve kemerlerle saldırdı.

Yaralanmasına rağmen kavgaya devam etti

Bir kişi göğsünden yaralanmasına rağmen kavgaya devam etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polisler geldi. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesi ile bir grup taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Polislerin gelmesiyle yaralı kişi için ambulans çağrıldı.