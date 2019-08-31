HABER /  YEREL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Tekirdağ'da orman yangını

Anadolu Ajansı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında, yaklaşık 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Bağpınarı ve Bayramtepe mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, Malkara ve Şarköy orman işletme şefliklerine ait çok sayıda ekip müdahale etti.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını takip etti. 

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 150 dönüm ormanlık alan zarar gördü. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
Mustafa Öğretmenoğlu Rıdvan Dilmen'i isyan ettirdi: Böyle rezalet görmedim
Mustafa Öğretmenoğlu Rıdvan Dilmen'i isyan ettirdi: Böyle rezalet görmedim
Ekrem İmamoğlu daha önce duyurmuştu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı
Ekrem İmamoğlu daha önce duyurmuştu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı
Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı
Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam
Kayserispor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Kayserispor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
PSG iki golle rahat kazandı
PSG iki golle rahat kazandı
Beşiktaş'ta Demba Ba sesleri
Beşiktaş'ta Demba Ba sesleri
Ricardo Quaresma Fikret Orman'ı topa tuttu: Benim için artık olmayan birisi
Ricardo Quaresma Fikret Orman'ı topa tuttu: Benim için artık olmayan birisi
Hikmet Karaman: Hakem maçın skoruna damgasını vurdu
Hikmet Karaman: Hakem maçın skoruna damgasını vurdu
Hakem maçı katletti Erol Bedir çıldırdı: Yazıklar olsun diyorum
Hakem maçı katletti Erol Bedir çıldırdı: Yazıklar olsun diyorum
Çırılçıplak soyundu ama Damla Ekmekçioğlu'nun asıl dikkat çekmek istediği olay başkaymış
Çırılçıplak soyundu ama Damla Ekmekçioğlu'nun asıl dikkat çekmek istediği olay başkaymış
Yorumlar