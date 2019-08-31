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Doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam

Anadolu Ajansı
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldığı bildirildi. Fiyatlar 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğal gaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,90 artışa gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni fiyatların 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

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