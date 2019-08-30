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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Demirören Haber Ajansı
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ve 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, aday kadroyu belirledi.

29 oyuncunun yer aldığı kadro şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok, Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Yıldırım Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç

Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Cenk Tosun, Güven Yalçın, Enes Ünal, Kenan Karaman

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