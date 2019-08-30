17 Yaş Altı Futbol Takımı Ukrayna'da şampiyon

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kiev'de Bannikov Stadı'nda oynanan final maçında Ukrayna ile karşılaştı. Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdiği turnuvada Milli Takım, penaltılarla şampiyonluğa uzandı.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'nı şampiyon tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent Kiev'deki Bannikov Stadı'nda oynanan final maçında ay-yıldızlı ekip, ev sahibi ülkenin takımıyla karşılaştı.

Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Millilerin golünü 79. dakikada Emin Bayram atarken, Ukrayna'nın golünü 39. dakikada Ahmetcan Kaplan kendi ağlarına gönderdi.

Penaltılar sonucunda rakibine 6-5 üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Milli takımdan Ahmet Çağrı Güney turnuvanın en iyi kalecisi seçildi.

Slovakya'yı 2-0 yenen İsrail turnuvanın üçüncüsü oldu. Beşincilik maçında, Belarus Litvanya'yı 3-0 yendi ve turnuvayı beşinci olarak bitirdi. Turnuvanın son sıralama maçında Azerbaycan Litvanya'yı 3-1 yenerek yedinci sırayı aldı.