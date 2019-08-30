Tesla Çin'deki üç modeline zam yapma kararı aldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de satışa çıkan modellerine zam yapma kararı aldı.

Elektrikli araç üreticisi Tesla Çin'de satışa sunduğu üç farklı modelinin fiyatlarını, yüzde 2.3 ile yüzde 2.4 oranında artırdı.

Tesla'nın hamlesi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında Çinin ABD menşeli otomobillere yönelik uyguladığı gümrük vergilerine verilen bir yanıt olarak yorumlandı.

Model X SUV’nin fiyatını yüzde 2.4 artışla 809 yuan’a yükseldi

Tesla, Model X SUV’nin fiyatını yüzde 2.4 artışla 790 bin yuan’dan 809 yuan’a yükselirken, 429 bin 900 yuan olan Model 3’ün fiyatını yüzde 2.3 artışla 439 bin 900 yuana yükseltti.

Çin'in ABD menşeli otomobillere gümrük uygulamalarının devam etmesi halinde Aralık ayına kadar daha fazla fiyat artışının görülmesi bekleniyor.