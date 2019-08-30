Çavuşoğlu'ndan F-35 resti: Alamazsak farklı alternatiflere bakarız

ABD'nin yaptırım kararı aldığı F-35 savaş uçaklarıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz F-35 programının parçasıyız. ABD'den F-35 almak istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç'te, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hiçbir zaman Rusya'dan uçak aldığımızı söylemedik. Biz F-35 programının parçasıyız. ABD'den F-35 almak istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız." ifadelerini kullandı.

Suriye'den çıkacağız

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türk ordusunun siyasi çözümün ardından Suriye'den çıkacağını ancak rejimin siyasi çözüme inanmadığını vurguladı.

Avrupa'ya yeni bir göç dalgası

Oslo'da konuşan Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıların Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatabileceğinin de altını çizdi. Çavuşoğlu ayrıca, Rusya'nın rejim güçlerinin TSK gözlem noktalarına saldırmayacağı yönünde güvence verdiğini söyledi.

Alıkonulan tanker

Çavuşoğlu'nun gündemindeki konularda biri de Cebelitarık'ta bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'ye geleceği iddia edilen Adrian Darya isimli tankerdi. Çavuşoğlu, tankerin Türkiye'ye geleceği iddialarını yalanlayarak Adriyan Darya'nın Lübnan'a doğru gittiğini açıkladı.