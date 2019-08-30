MHP lideri Devlet Bahçeli'den son dakika açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Ülkü Ocakları'ndan haydut, hain, haysiyetsiz çıkmaz, çıkmamış ve çıkmayacaktır'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Zahmetlerden zafer çıkardık"

-Ülkü Ocakları adam gibi adam olanların yarım asırlık bozkurt yuvasıdır. Aklımızla anılarımızla pek çok badireyi atlatarak bugünlere geldik zahmetlerden zafer çıkardık. Ülkücü ömürler çileyi adeta azık yaptılar.

"Sıradan bir hayatın takipçisi olamaz"

-Ülkü Ocakları şehitlerin emanetidir. Ülkü varsa amaç arzu arayış vardır. Büyük hedefler büyük heyecanların büyük heyecanlar ise büyük düşüncelerin eseridir. Ülkücü sıradan bir hayatın takipçisi olamaz. Ülkücü Türkiye ve Türk milletinin son siperidir.

''Bekamızı mutlaka koruyacağız''

Dün geçti lazım gelen dersler çıkarıldı önümüze bakacağız tehditleri okuyup kaynağında etkisiz hale getireceğiz. Bekamızı mutlaka koruyacağız.

Kendinizi küçük görmeyiniz sizler Türk tarihi kadar büyüksünüz. Buluşma noktamız Türk'ün kafasıdır. Hiçbir ülkücü söz konusu buluşmaya gecikmeyecektir. 'Ben Ülkücüyüm' diyen herkes için gün buluşma birleşme günüdür.

"Engelleri birer birer aşacağız"

-Gideceği yeri bilmek ancak geride kalanı özümsemekten bugünü anlamaktan geçmektedir. Ülkücülerin yaptığı ve yapacağı da budur. Büyük Türk milleti sadık evlatları konusunda talihlidir. Milletinin geleceğine odaklanmış sayısız gönül adamları tarihimizi fedakarlıkla yazmıştır. MHP ile Ülkü Ocakları her daim ayakta kalacaktır. Önümüze engel çıkarsalar da bu engelleri birer birer aşacağız.