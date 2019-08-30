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HDP harekete geçti! Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

HDP harekete geçti! Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmelere ilişkin, "HDP, yaşanan hukuksuzluğu durdurmak için Türkiye Büyük Millet Meclisini olağanüstü toplantıya çağırma girişimlerini başlatmıştır" dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerindeki görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevlendirmelere Türkiye'nin tüm kesimlerinden tepkiler geldiğini savunan Kubilay, AK Parti ve MHP'nin halkın iradesine saldırdığını iddia etti.

HDP'ye yeni saldırının başlatılacağının sinayallerini veriyor

Kubilay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meclis açıldığı andan itibaren bu noktada önümüzde birçok dosyalar var. Bu dosyaların hepsi masaya yatacak" sözlerini hatırlatarak, "Erdoğan, HDP'li vekillere yönelik direktif veriyor. HDP'ye yeni bir saldırının başlatılacağının sinyallerini veriyor" ifadelerini kullandı.

Yaşananlara karşı eylemlerin süreceğini kaydeden Kubilay, bu doğrultuda Van, Adana, Mersin, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir'de miting düzenleyeceklerini belirtti.

Kubilay, sonuçlanan kamu kesimi toplu iş sözleşmesi görüşmelerine de değinerek, "Amerika ve Rusya ile milyarlarca dolarlık silah alımı görüşmeleri yapanlar söz konusu işçiler olunca kılı kırk yararak hesap yapıyor. Resmi enflasyonun yüzde 16,65 olduğu bir durumda yüzde 4'lük bir artış kamu emekçileri ile alay etmektir" şeklinde konuştu.

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