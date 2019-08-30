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Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı programda olay çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı Bursa’daki örgüt buluşmasında olaylar çıktı. CHP'liler sahneyi işgal edip birbirine saldırdı toplantı iptal edildi.

 31 Mart yerel seçimlerinin CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş’un belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’i desteklemediği için kaybedildiğini öne süren Yıldırım Meclis Üyesi Recep Bayram, Akkuş’a tepki gösterip mikrofon atınca ortalık karıştı. CHP’lilerin birbirlerine saldırdığı toplantı yarıda kesildi.

Canan Kaftancıoğlu Yıldırım İçe Başkanlığı tarafından düzenlenen örgüt toplantısına katıldı. Kaftancıoğlu’nun konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildiği sırada ortalık karıştı. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş’a tepki gösteren bir partili elinde bulunan mikrofonu kürsüye attı. Bir anda karışan salonda uzun süreli arbede yaşandı. Kavga anı ise kameralara yansıdı. 

Kaftancıoğlu konuşurken araya girdi

İstanbul’dan Bursa’ya bir dizi ziyarete gelen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Bursa Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partililere seslenen Kaftancıoğlu daha sonra soruları cevaplandırdı. O esnada söz alan Meclis Üyesi Recep Bayram, Kaftancıoğlu’na "Siz hikayenizi anlattınız. Bizim hikayemizde biraz eksiklikler var. Bizim hikayemizde zalimler, mazlumlar bir de Hüseyin Akkuş gibi n....lar var"dedi. 

Kaftancıoğlu’nun oturduğu masaya mikrofon fırlattı
 
Bunun üzerine CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Bayram’a cevap vermek istedi.  Bayram ise Akkuş ve Kaftancıoğlu’nun oturduğu masaya mikrofon fırlattı. Bu duruma tepki gösteren partililer İl Başkanı’na hakaret ettiğini öne sürdükleri meclis üyesine saldırdılar. İki tarafın da birbirine girmesiyle olaylar büyüdü. Toplantıya ise bir süreliğine ara verildi. AS TV kameramanı da olayları görüntülemek isterken darp edildi. 

Kaftancıoğlu da partilileri sakinleştirmeye çalıştı
 
CHP yöneticileri yaşanan olaylardan dolayı toplantıya katılanlardan özür dilerken,  Kaftancıoğlu da partilileri sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar gözlerinin önünde cereyan eden CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu bir süre sonra salonu terk etti.
 

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