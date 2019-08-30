İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 42 polis müdürü ile emniyet amiri başka illere tayin edilirken, 5 müdür ile emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 ikinci sınıf, 15 üçüncü sınıf, 10 dördüncü sınıf polis müdürü ile 12 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı. Başka illerden ise 1 üçüncü sınıf, 2 dördüncü sınıf polis müdürü ile 2 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

İl emniyet müdür yardımcılarından Alper Karalı'nın Hatay'a, Erkan Karalı'nın Van'a, Serdar Çelebi'nin Kocaeli'ye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Tunç Kuş'un ise Artvin'e tayin olduğu öğrenildi.