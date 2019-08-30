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İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti

İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 42 polis müdürü ile emniyet amiri başka illere tayin edilirken, 5 müdür ile emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 ikinci sınıf, 15 üçüncü sınıf, 10 dördüncü sınıf polis müdürü ile 12 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı. Başka illerden ise 1 üçüncü sınıf, 2 dördüncü sınıf polis müdürü ile 2 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

İl emniyet müdür yardımcılarından Alper Karalı'nın Hatay'a, Erkan Karalı'nın Van'a, Serdar Çelebi'nin Kocaeli'ye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Tunç Kuş'un ise Artvin'e tayin olduğu öğrenildi.

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