Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye açıklaması: Siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Suriye'de siyasi çözüm olursa ordumuz ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, Türk ordusunun siyasi çözümün ardından Suriye'den çıkacağını ancak rejimin siyasi çözüme inanmadığını vurguladı.

Rusya güvence verdi

Oslo'da konuşan Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıların Avrupa'ya yeni bir göç dalgası başlatabileceğinin de altını çizdi.

Çavuşoğlu ayrıca, Rusya'nın rejim güçlerinin TSK gözlem noktalarına saldırmayacağı yönünde güvence verdiğini söyledi.

Taner Lübnan'a doğru gitti

Çavuşoğlu'nun gündemindeki konulardan biri de Cebelitarık'ta bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakılan ve Türkiye'ye geleceği iddia edilen Adrian Darya isimli tankerdi. Çavuşoğlu, tankerin Türkiye'ye geleceği iddialarını yalanlayarak Adriyan Darya'nın Lübnan'a doğru gittiğini açıkladı.