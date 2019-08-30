Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı

Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı büyük zaferin 97. yılı dolayısıyla Antıkabir'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e ulaştı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel defterini imzaladı.

"Cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi:

Aziz Atatürk bugün büyük zaferin 97'inci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Zafer'in kazanılmasında emeği geçen başta zatıaliniz olmak üzere tüm komutanlarımızı, askerlerimizi milletimin her bir ferdini minnetle anıyoruz.

Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerinde yükselen cumhuriyeti canımız pahasına korumakta kararlıyız.

Milli bekamızı hedef alan tehditlere karşı yurt içinde ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz amansız mücadele bu kararlılığımızın ispatıdır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun.