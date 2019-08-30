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İBB'de iki seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe alındığı iddia edildi! İnceleme başlatıldı

İBB'de iki seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe alındığı iddia edildi! İnceleme başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki işten çıkarmalara ilişkin tartışmalar sürerken CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir’den açıklama yaptı. Demir, İstanbul'da tekrarlanan iki seçim arasında 2 bin 500 kişinin işe girdiği iddialarıyla ilgili, işe alımlarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını ilk aldığı tarihten seçimin yenilendiği tarihe kadar geçen sürede 2 bin 500 kişinin belediyede işe başladığını söyledi.

Demir, “1.1.2019 ile 23.6.2019 tarihleri arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlatıldığını da belirtti.

2 bin 500 kişi işe alınmış

Demir kişisel Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir, 1.1.2019 ile 23.6.2019 arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlattı."

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