Eşbaşkanlar kayyum kararlarını AİHM'ye götürüyor

Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının görevden alın arak yerlerine kayyum atanması üzrine protestolar devam ederken eşbaşkanlar süreci AİHM'e götürecek.

Diyarbakır, Van ve Mardin’de HDP’li büyükşehir belediye eşbaşkanlarının görevden alınıp, yerlerine kayyım atamasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Protestolar esnasında gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP Meclis Grubu Sözcüsü Halime Bayram, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Eşbaşkanlar AİHM'ye gidiyor

Öte yandan, Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre; görevden alınan eşbaşkanlar, hukuk düzleminde süreci Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) götüreceklerini açıkladı.

Görevden alınan eşbaşkanlar tarafından Ankara'da yapılan toplantıda AB üyesi ülkeler ile İsviçre ve Norveç büyükelçilikleri temsilcileri ile bir araya gelindi.

AB Delegasyonu süreci yakından takip ediyor

Burada yapılan açıklamada, eşbaşkanların görüşmede kayyım konusunu, seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesi bakımından AİHM’ye taşıyacaklarını açıkladıkları bildirildi.

Toplantıda ayrıca, AB Delegasyonu’nun da, süreci yakından takip ettiğini vurguladığı kaydedildi.