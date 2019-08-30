Maduro: Muhalefet ile görüşmeler tekrar başlayabilir

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun bu yaptırımı desteklemesi nedeniyle muhalefetle yapılan fakat askıya alınan görüşmelerin tekrar başlayabileceğini açıkladı.

Devlet Başkanı Maduro, Venezüella'nın başkenti Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Çin resmi ajansı Xinhua'ya açıklamalarda bulundu.

Maduro, muhalefetle Norveç'in ara buluculuğunda yürütülen ancak askıya alınan görüşmelere ilişkin, "Norveç hükümetiyle temas kurduk, birçok toplantı yapıldı ve Venezüella muhalefeti temsilcileriyle de tekrar temas kurduk" dedi.

Barbados'ta yürütülen görüşmeler hakkında yakında iyi haberlerin çıkacağına işaret eden Maduro, "Ben görüşmelerin sürekli hale gelmesi, her türlü zorluğun, fırtınanın hakkından gelecek ve barış için kalıcı bir müzakere masası kurulması adına teklifte bulundum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın imzasıyla ağustos ayının başlarında yayımlanan kararnameyle Venezüella'nın ABD'deki tüm varlıkları dondurulmuştu.