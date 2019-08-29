HABER /  YEREL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Bursa'da derede bir erkek cesedi daha bulundu

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da derede bir erkek cesedi daha bulundu

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 gün önce bir ceset bulunan derede bir erkek cesedi daha bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümlerle ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir vatandaş, Çırpan Mahallesi Dursunbey Caddesi mevkisinden geçen Kirmastı Deresi'nde bir erkek cesedi fark etti. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve itfaiye ekibi gönderildi. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkan cesedin Cengiz M.'ye ait olduğu belirlendi.

2 gün öncede aynı yerde bir erkek cesedi daha bulunmuştu. Ölen iki kişinin de arkadaş olduğu iddia edildi. Diğer yandan soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri şüpheli ölümlerden sorumlu olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarılan Cengiz M.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Falcao'dan 'Galatasaray'a gidiyor musun' sorusuna bomba yanıt
Falcao'dan 'Galatasaray'a gidiyor musun' sorusuna bomba yanıt
700 bin liraya takım elbise aldı iddiası! Zorluoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
700 bin liraya takım elbise aldı iddiası! Zorluoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
Hükümetten önemli adım! Gümrükte ceza indirimi geliyor
Hükümetten önemli adım! Gümrükte ceza indirimi geliyor
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan kritik açıklama: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan kritik açıklama: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor
AK Partili Külünk İBB'deki işten çıkarmaları teröre bağlayıp ateş püskürdü
AK Partili Külünk İBB'deki işten çıkarmaları teröre bağlayıp ateş püskürdü
AK Partili Ali İhsan Yavuz ortaya çıktı! Dava açacaklarımın listesi var
AK Partili Ali İhsan Yavuz ortaya çıktı! Dava açacaklarımın listesi var
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de genç kız kaza kurşunuyla öldü
Denizli'de genç kız kaza kurşunuyla öldü
Şırnak'ta 2 kadın terörist teslim oldu
Şırnak'ta 2 kadın terörist teslim oldu
ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem
ABD'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de 4 ilçede özel güvenlik bölgesi
Hakkari'de 4 ilçede özel güvenlik bölgesi
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Lise 1. sınıflar okula ne zaman başlıyor eylül ayının kaçında?
Huawei Mate 30 için kötü haber! Resmi Android sürümü gelmeyebilir
Huawei Mate 30 için kötü haber! Resmi Android sürümü gelmeyebilir
Yorumlar