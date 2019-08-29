YouTube yeni web sitesini duyurdu

YouTube, çocuklara özel web sitesi adımları attı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, YouTube Kids ile çocuklar kendilerine özel web sitesinde vakit geçirebilecek.

Video izleme platformu YouTube’un hali hazırda Kids app isminde çocuklara özel bir mobil uygulaması bulunuyor. Ayrıca web sitesi ile birlikte çocuklar masaüstünde de kendilerine özel bu dijital dünyada vakit geçirebilecek. Yapılan açıklamaya göre, site farklı yaşlara göre kategorilere ayrılacak. Buradaki temel amaç, 4 yaşındaki bir çocuğa uygun olan içeriğin 10 yaşındaki bir çocuk için ilgi çekici olmaması nedeniyle onun sıkılmasını engellemek. YouTube Kids web sitesi çocukların kendileri için doğru içeriği seçmesi konusunda yardımcı olacak.

Web sitesinin yaş aralıklarına baktığımızda 4 yaş ve altı, 5-7 yaş ve 8-12 yaş kategorilerini görüyoruz. Seçilen yaş aralığına göre içerikler sıralanacak. Ayrıca sınırlandırılacak.

YouTube‘un ana platformunda da yaş kategorilerine uygun olmayan içerikler için çalışmalar yaptığı biliniyor. Ancak, manuel olarak incelenmediği sürece bunları tamamen ortadan kaldırmak çok mümkün değil. Bunun için kullanıcılardan destek isteyen YouTube, uygun olmadığını düşündüğünüz içerikleri kendisiyle paylaşmanızı istiyor.