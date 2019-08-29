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Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan kritik açıklama: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan kritik açıklama: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

TCMB Başkanı Murat Uysal, enflasyon görünümünde iyileşmenin sürdüğüne dikkat çekerek parasal sıkılığın düzeyinin enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini belirtti.

TCMB Başkanı Murat Uysal Türkiye Bankalar Birliği üyelerine sunum yaptı. 

Uysal sunumunda iktisadi faaliyetteki toparlanmanın 2019 yılı ikinci çeyreğinde ılımlı bir şekilde devam ettiğini, net ihracatın dönemlik büyümenin sürükleyicisi olduğunu ifade etti.

Uysal ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü, sektörel yayılımda bir miktar iyileşme gözlendiğini belirtti.

Para politikası görünümü

Uysal enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin olarak ise, enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğini ve iç talep gelişmeleri ile parasal sıkılaştırmanın etkilerinin enflasyondaki düşüşü desteklediğini vurguladı. Uysal sunumunda enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun korunduğunu ve parasal sıkılığın düzeyinin ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceğini ifade etti.

Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı

Uysal sunumunun sonunda, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.

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