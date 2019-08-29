Huawei Mate 30 için kötü haber! Resmi Android sürümü gelmeyebilir

Huawei Mate 30 ile ilgili kötü bir haber geldi. İddialara göre Huawei, Mate 30 ailesi için Google'dan Android lisansı alamadı.

Tanıtılmasına günler kala Huawei Mate 30 ile ilgili kötü bir haber geldi. İddianın kaynağı ise Reuters haber ajansına konuşan bir Google yetkilisi. Google yetkilisine göre Huawei Mate 30 ailesi resmi Android sürümü ile gelmeyebilir.

Yetkiliye göre henüz Huawei ve Google arasında Mate 30 modelleri için resmi bir Android anlaşması yapılmadı. Bu da telefonların Android işletim sistemi ile gelse bile Google uygulamalarını içermeyeceği ve olası güncellemeleri zamanında alamayacağı anlamına geliyor.

Bilindiği üzere Android işletim sistemi açık kaynak kodlu ve isteyen herkes tarafından kullanılabiliyor. Ancak bu işletim sistemi üzerindeki Google servislerini kullanmak için markadan lisans alınması gerekiyor.

Lisans alınamamasının arkasında ise ABD hükümetinin Huawei'ye uyguladığı ticaret yasağı yer alıyor. Mayıs ayında başlayan yasak 90 gün ertelenmiş, 19 Ağustos'ta sona eren yasak 90 gün daha uzatılmıştı. Ancak bu ikinci 90 günün sonunda ne olacağı konusunda net bir bilgi yok.

Huawei Mate 30 ailesinin resmi Android sürümü olmadan satışa sunulması ciddi sıkıntılar doğurabilecek ve markanın elini zayıflatacak bir hareket olacaktır. Hatta birçok kişi Android telefonları Google'ın sunduğu Gmail, Takvim, Haritalar ve benzeri hizmetler ile güvenlik ve işletim sistemi güncellemeleri için satın aldığından Mate 30 ailesinin satışlarının çok düşük kalması da mümkün görünüyor.

Telefonların resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmasa da 18 ya da 19 Eylül 2019 tarihinde Almanya'nın Münih şehrinde duyurulması bekleniyor. O tarihe kadar lisans sorunu çözülürse Huawei Mate 30 telefon modellerinin resmi Android sürümü ile piyasaya çıkabilecek.