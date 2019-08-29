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İBB'de işten çıkarmalara devam! İşçilerden oturma eylemi

İBB'de işten çıkarmalara devam! İşçilerden oturma eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerden çıkartılan işçiler belediye binası önünde oturma eylemi yaptı. Basın açıklaması yapan işçiler "Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok. Buradaki herkes geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan İSPARK çalışanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde basın açıklaması yaptı. İşten çıkarılan personeller geri alınmak için talepte bulundu. 

"Yaklaşık 238 kişiye işten çıkarıldı mesajı geldi"

İşçiler adına yapılan açıklamada şöyle denildi: Dün biz çalışırken, şeflerimizden bize bir bilgi geldi. Makinelerimizin teslim edilmesi gerektiğini ve iş akdimize son verildiği söylendi. Yaklaşık 238 kişiye işten çıkarıldı mesajı geldi. Hiçbir gerekçe yoktur. Biz her gün 10 saat güneşin altında çalışıyoruz. Ekmeğimize bakıyoruz. Sadece şunu merak ediyorum. Seçimden önce verilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun namus şeref sözü, Ekrem İmamoğlu'nun bizim dönemimizde hiçbir işçi işten çıkarılmayacak sözü nerede?

"Buradaki herkes geri dönmek istiyor"

Burada evli olan insanlar var. Yeni düğünü olacak insanlar var. Hanımı hamile bir hafta sonra doğumu olacak insanlar var. Bu insanların hakkını nasıl ödeyecekler. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim işten çıkarılmamız için hiçbir yüz kızartıcı sebep yok. Buradaki herkes geri dönmek istiyor. Bize bir açıklamada yapılmadı. Bir mesaj yoluyla buradaki herkesin işine son verildi."

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