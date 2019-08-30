Ünlü yazar Şule Yüksel Şenler'e veda! Erdoğan bırakmak istemedi cenaze arabasıyla gitti

"Kitaplarıyla cesaret verdi"

Şule Yüksel Şenler için "Geride bıraktığı miras çok büyük ve anlamlıdır. Kitaplarıyla on binlerce insanımıza cesaret verdi" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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