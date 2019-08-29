Beşiktaş Mohamed Elneny'i kiralamak için Arsenal'la anlaştı

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Elneny’i 1 yıllığına kiralama konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mohamed Elneny'yi satın alma opsiyonu olmadan 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralamak için İngiliz kulübüyle prensipte anlaştı.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Dailymail'de yer alan habere göre, siyah-beyazlılar 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Mohammed Elneny'in forma giymesi için takımdan ayrılması gerektiğini ve kendisine bu konuda kolaylık sağlayacaklarını ifade etmişti.