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Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya'dan önemli açıklama!

Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya'dan önemli açıklama!

Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduklarını açıkladı.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, "Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduk" dedi.

Murat Çetinkaya, "TLREF'e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak" diye konuştu.

"Pay piyasamızdaki pazar yapısı kriterlerimizi çok yakında revize edeceğiz" diyen Çetinkaya, "Çok yakın zamanda bir düzenlememiz uygulamaya geçecek" ifadesini kullandı.

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