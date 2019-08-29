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Bursaspor transfer yasağını kaldırdı

Demirören Haber Ajansı
Bursaspor transfer yasağını kaldırdı

Bursaspor Kulübü, son 3 aydır gündemden düşmeyen transfer yasağı meselesini çözüme kavuşturdu.

Spor Toto Süper Lig'den TFF 1.Lig'e düşen Bursaspor Kulübü, son 3 aydır gündemden düşmeyen transfer yasağı meselesini çözdü. Yeşil-beyazlı ekipte transfer yasağı kaldırılırken, kulübün anlaşma sağladığı oyunculara peşi sıra imza attırması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bursaspor'un büyüklüğü değişmez ana fikriyle çıktığımız bu yolda,uzun uğraşlar sonucunda, gerekli tüm işlemleri tamamlayarak transfer yapmamıza engel durumlar ortadan kaldırılmıştır.Bu meşakkatli süreçte her daim yanımızda olan, değerli şehrimizin önde gelenlerine,camiamızın tüm paydaşlarına ve Bursaspor sevdalılarına sabrı ve anlayışı için minnettarız.Büyük Bursaspor camiası olarak 'Yeniden Zirveye' yürüyüşünde birlikte başaracağımıza dair kararlılığımız daim olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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