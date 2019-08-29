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Antalya'da şahıs kolonya içip cami avlusunda sızdı uyandırmak ne mümkün

Antalya'da şahıs kolonya içip cami avlusunda sızdı uyandırmak ne mümkün

Antalya'da bir şahıs cami bahçesinde kolonya içip sızan şahıs, sedyeye bindirilirken bile uyanmadı.

Antalya’nın  Kepez ilçesi Yükseliş Cami bahçesinde, öğlen namazı için camiye gelen imam, cami bahçesinde hareketsiz bir kişinin yattığını fark etti.

Kolonyo içtiği tespit edildi

Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, isminin Şükrü Ç. olduğu anlaşılan adamın kolonya içtiğini tespit etti. Ekipler uzun süre şahsı uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Uyarılara aldırış etmeyen Şükrü Ç., horuldayarak uyumaya devam etti.

Sedyeye alınırken bile uyanamadı

Polis ekiplerinin talebiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde gördükleri Şükrü Ç.’yi ölü sandı. Yerde ilk müdahalesi yapılan Ç., sedyeye alınırken dahi hiç uyanmadı. Şahıs, tedavi için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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