Babacan'ın yeni partisi ile ilgili Uğuroğlu müthiş detaylar paylaştı! Kuruluş tarihini verdi

Bir süredir siyaset sahnesine çıkma hazırlıkları yapan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni partisiyle ilgili medyada her gün yeni bilgiler yer alırken Babacan suskunluğunu koruyor. Yeni partiye ilişkin detaylar paylaşan Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, partinin 2 Şubat 2020 tarihinde resmen kurulacağını belirtti.

Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'da "Babacan'ın partisinin tarihini açıklıyorum" başlığıyla yayımlanan yazısında "Babacan'ın ‘ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik, dış politika, medya, çalışma hayatı, çevre’ gibi birçok alanda komisyonlar kurarak partinin programını hazırlamaya başladığını da vurgulayayım" diye konuştu.

"Erdoğan dikkatle izliyor"

"Davutoğlu ve Babacan'ın partilerinin kuruluşlarını Recep Tayyip Erdoğan ‘umursamıyor’ gibi yapıyor ama çalışmalarını diğer partilerin liderleri gibi çok yakından ve dikkatle takip ediyor." bilgisini paylaşan Uğuroğlu yazısında şunlara değindi.

Tarih verdi

Babacan ise Turgut Özal gibi özellikle ekonomi alanında uzman yakın çalışma arkadaşları ile partileşme çalışmalarını sürdürüyor. Babacan ise henüz medya önüne çıkmadı ama burada ilk kez açıklayayım.

Abdullah Gül önderliğindeki Ali Babacan'ın partisinin ne zaman kurulacağını ilk kez açıklayayım. Kuruluş tarihi: 02.02.2020

Bence de 2 Şubat 2020 Türkiye'yi yönetmeye talip olan parti için müthiş bir tarih çünkü partililerin aklında kalması için rakamların ahengi çok önemli.