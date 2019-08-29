Gary Medel resmen Bologna'da

Bologna ve Beşiktaş, Gary Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer oldu. Her iki kulüp de Medel'in transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC’ye transfer olmuştur. Gary Medel’e Kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."