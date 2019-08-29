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Sapıklığın böylesi! Konya'da bir adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Sapıklığın böylesi! Konya'da bir adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı

KONYA'da evinin bahçesindeki odunlukta köpeğe tecavüz eden 75 yaşındami  İ.H., jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, 22 Ağustos günü Ilgın ilçesinde meydana geldi. Jandarma, İ.H.'nin evin bahçesindeki odunlukta sokak köpeğine tecavüz ettiği ihbarını aldı. Hemen adrese giden jandarma, İ.H.'yi yarı çıplak halde, köpeğe tecavüz ederken yakaladı.

Gözaltına alınan İ.H. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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