Sapıklığın böylesi! Konya'da bir adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Demirören Haber Ajansı
KONYA'da evinin bahçesindeki odunlukta köpeğe tecavüz eden 75 yaşındami İ.H., jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Olay, 22 Ağustos günü Ilgın ilçesinde meydana geldi. Jandarma, İ.H.'nin evin bahçesindeki odunlukta sokak köpeğine tecavüz ettiği ihbarını aldı. Hemen adrese giden jandarma, İ.H.'yi yarı çıplak halde, köpeğe tecavüz ederken yakaladı.
Gözaltına alınan İ.H. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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