Sağlık Bakanı Koca 9 bin kişilik personel alımı için detayları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 bin 576 boş kadroya yapılacak alımlar için tarih verip detayları paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Kura çekimi 11 Eylül'de

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da kura ile yaklaşık 25 bin stratejik personelin atamasını gerçekleştireceklerini anımsatarak bugün yayımlanan ilanla alımların 4'üncü dilimini gerçekleştireceklerini belirtti.

"Noter huzurunda gerçekleştirilecek"

Bakan Koca, açıklamasında şunları söyledi: Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık.

Kura ile yerleştirme işlemleri, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum. Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.