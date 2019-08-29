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Sinan Güler'in yeni takımı belli oldu

Sinan Güler'in yeni takımı belli oldu

Sinan Güler, Darüşşafaka Tekfen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran milli basketbolcu Sinan Güler, Darüşşafaka Tekfen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz 2 sezonu sarı-lacivertlilerde geçiren deneyimli oyun kurucu, 5,3 sayı, 1,9 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı. Sinan Güler, Carroll College'den mezun olduktan sonra 2006-2007 sezonunda DAÇKA formasını terletmişti.

Milli basketbolcu Sinan Güler, daha önce Anadolu Efes, Galatasaray ve Fenerbahçe Beko'da forma giymişti.

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