Sinan Güler'in yeni takımı belli oldu
Sinan Güler, Darüşşafaka Tekfen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran milli basketbolcu Sinan Güler, Darüşşafaka Tekfen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz 2 sezonu sarı-lacivertlilerde geçiren deneyimli oyun kurucu, 5,3 sayı, 1,9 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı. Sinan Güler, Carroll College'den mezun olduktan sonra 2006-2007 sezonunda DAÇKA formasını terletmişti.
Milli basketbolcu Sinan Güler, daha önce Anadolu Efes, Galatasaray ve Fenerbahçe Beko'da forma giymişti.