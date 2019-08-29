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Hastasını bayıltıp cinsel istismarda bulundu! Aydın'da diş hekimi şoku

Demirören Haber Ajansı
Hastasını bayıltıp cinsel istismarda bulundu! Aydın'da diş hekimi şoku

AYDIN'ın Çine ilçesinde, sahte diş hekimi S. Ö., diş ağrısıyla kendisine gelen V.S.'ye, bayılttıktan sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olay, salı günü Şevketiye Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Dişi ağrıyan V.S., aynı mahallede yaşayan ve diş hekimi olarak tanıdığı S. Ö.’nün muayenehane olarak da kullandığı evine gitti.

İddiaya göre Ö., ilaç vererek bayılttığı V.S.’ye cinsel istismarda bulundu. Kendisine geldikten sonra cinsel istismara uğradığını fark eden V.S., evden çıkıp, polis merkezine gitti.

V.S.’nin şikayeti üzerine polis, aynı gün Örücü’yü evinde gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonunda, kendini diş hekimi olarak tanıtan Ö.’nün evinde, diş tedavisi ve diş protezi yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen S. Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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