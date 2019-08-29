Polis maaşları kademesine göre kaç para oldu 2020-2021 maaşları

2020-2021 memur maaşları belli oldu Hakem Kurulu son kararı duyurdu. Memur ve memur emekli zammı 2020 için yüzde 4+4 oranında oldu. Peki polis maaşları kaç para oldu, derece ve kademesine göre 2020-2021 müsteşar maaşları kaç para oldu?

Müsteşar maaşları kaç para oldu, 2020-2021 müsteşar maaşları derece ce kademesine ne kadar oldu son haber geldi. Memur zammı 2020 zammına ilişkin beklenen son dakika haber Hakem Kurulu'ndan geldi. Memur ve memur emekli zammı 2020 için yüzde 4+4 oranında oldu.

5.2 milyon memurun gözü kulağı Hakem Kurulu'ndaydı. 2020 ve 2021 yılları için memur zammı oranları belli oldu. Memurların maaşlarına 2020 yılı için yüzde 4+4 oranında zam yapıldı. 2021 yılı için belirlenen zam oranı da yüzde 3+3 oldu. Memur emeklisinin alacağı zam da açıklandı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında toplanan ve 11 üyeden oluşan Kurul, taleplere ilişkin görüşmelerini tamamladı. Öğretmen, imam, hemşire, doktor, polis ve avukatların beklediği zam haberini Hakem Kurulu, saat 18:40 civarında duyurdu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi. Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu" dedi.

Baş, Sayıştay Başkanlığında toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne dair verdiği kararı açıkladı. Beş günlük süre içerisinde yoğun mesai harcadıklarını ve kamuoyuna karşı ketum davranmaya çalıştıklarını belirten Baş, şu bilgileri verdi:

"Şüphesiz ki çalışanlarımızın sorunları çok. Bunların hepsini bu Kurul'da çözmenin mümkün olmadığını bizler de biliyoruz, sendikalar da biliyor. 800'ü aşkın madde üzerinde müzakere ettik ve oylama yaptık. Bunlardan büyük bir kısmı kabul edildi, kabul edilmeyenlerin gerekçeleri de ortaya konuldu. 800 madde içerisinde en önemlisi ve beklenileni zam oranları. Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi."

"Süreci tıkandığı yerden aldık, tekrar yoluna koyduk"

Kurul'un toplanmasının kendi başına önemli olduğunu ifade eden Baş, "Şüphesiz ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, kamu maliyesinin içerisinde bulunduğu ekonomik durum dikkate alındığında, enflasyon ortamı da göz önünde bulundurulmak suretiyle kamu çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmeyeceğine ilişkin hüküm de karara bağlanmış oldu." dedi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı Baş, istişare nitelikli çalışmalar yaptıklarını ve anlayışlı bir süreç işlettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurul'un, kanunda öngörülmüş olan sürecin tıkanması durumunda bu tür bir mekanizmayla sürecin açılabilmesine ilişkin ne kadar değerli bir sistematik olduğu da bu şekilde anlaşılmış oldu. Dolayısıyla süreci tıkandığı yerden aldık ve şu aşamada tekrar yoluna koymuş olduk. Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu. Onlar karşı oylarını üç gün içerisinde yazacaklar. Daha sonra Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlanmış olacak. Sözleşme kamu çalışanlarına hayırlı olsun."

Hükümetin yaptığı zam teklifi neydi?

Hükümet, 16 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020’nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021’nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti. Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos’ta 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.

Memur - Sen ne kadar zam istiyordu?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen'in talebi şöyleydi:

-Taban aylığa seyyanen 200 lira

-2020 yılı için yüzde 8+7

-2021 yılı için yüzde 6+6 zam

-Birinci yıl (2020) yüzde 3, ikinci yıl (2021) yüzde 2 refah payı

Kamu - Sen ne kadar zam istiyordu?

2020-2021 memur zammı için Türkiye Kamu-Sen'in talepleri biraz daha yüksekti. Kamu Sen'in istekleri şöyleydi:

-Taban aylığa seyyanen 600 lira

-2020 yılı için yüzde 10+10

-2021 yılı için yüzde 8+8 zam

-Her iki yıl için yüzde 3 refah payı

-Memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi

KESK memur zammı talebi ne kadardı?

Memurlar ile hükümet arasındaki pazarlık masasının diğer üyesi KESK'in talepleri de şu şekildeydi:

-2020 için toplam yüzde 38 artış

-2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı