Ersun Yanal'dan Ben Arfa'ya veto

Ersun Yanal, Ben Arfa için olumsuz rapor verdi ve Fenerbahçe yönetimi, Fransız 10 numaranın menajeriyle irtibata geçerek transferden vazgeçtiklerini iletti.

Fenerbahçe’nin son günlerde anlaşmaya vardığı isimler arasında gösterilen Hatem Ben Arfa’da sürpriz gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler’in Fransız oyuncunun transferini askıya aldıkları öğrenildi.

Olumsuz rapor verdi

Yönetimin anlaşmaya vardığı ve her an İstanbul’a getireceği yönünde haberler çıkan yıldız futbolcu için Teknik Direktör Ersun Yanal’ın olumsuz rapor verdiği kaydedildi.

Transferden vazgeçildi

Yanal, 10 numara mevkisinde ve kanatlarda görev yapan oyuncunun şu anda uygulamakta oldukları sisteme uygun olmayacağını belirterek, yönetimden başka bir isime yönelmesini istedi. Fenerbahçe yönetimi de bunun üzerine Ben Arfa’nın menajeri ile irtibata geçerek, transfer görüşmelerini durdurduklarını bildirdiler.