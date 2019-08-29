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Görevden alınan HDP'li başkanlara AB desteği! Dikkat çeken paylaşım

Görevden alınan HDP'li başkanlara AB desteği! Dikkat çeken paylaşım

Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine kayyum atan HDP'ye AB'den destek geldi. AB Büyükelçileri bugün, Diyarbakır, Van ve Mardin'in görevden alınan başkanlarıyla görüştü.

İçişleri Bakanlığı HDP'nin yönetiminde olan Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum ataması yaptı. Atama kararının alınmasıyla birlikte karar yapılan eylemlerle protesto edildi. Diyarbakır'da bir yolcu minibüsü ateşe verildi.

Emniyet güçlerinin aldığı önlemlerle HDP'lilerin eylemlerinin önüne geçildi. 3 ilde de eylemler bazı noktalarda devam ederken, Avrupa Birliği'nden HDP'ye destek geldi. AB Büyükelçileri; Diyarbakır, Van ve Mardin'de görevden alınan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AB'nin resmi hesabından açıklama

AB'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "AB Büyükelçileri bugün, Diyarbakır, Van ve Mardin'de geçici olarak görevden alınan ve yerlerine il valilerinin atandığı, demokratik yolla seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

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