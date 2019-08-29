İBB'de kadro şekilleniyor! İGDAŞ'ın yeni genel müdürü belli oldu

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yönetim kadrosu şekilleniyor. İBB'nin iştirak şirketlerinden İGDAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen oldu.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB, istifalar, işten çıkarılmalar ve yeni atamalar ile gündemde. İşten çıkarılanlar belediyenin Saraçhane'deki binası önünde haksız yere çıkarıldıklarını belirterek kararı protesto ediyor.

İBB'nin tartışmalara neden olan yeni yapılanması zaman içerisinde şekilleniyor. En son yapılan atamayla belediyenin iştirak şirketlerinden İGDAŞ'ın yeni Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen oldu.