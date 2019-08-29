HABER /  GÜNCEL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

1. sınıflar okula ne zaman gidecek uyum günleri kaç gün?

1. sınıflar okula ne zaman gidecek uyum günleri kaç gün?

Eylül ayının yaklaşması ile birlikte öğrencileri okul heyecanı sardı. 2019-2020 eğitim yılı MEB iş takvimine göre okullar bu sene 1 hafta erken başlayacak. Öğrenciler 9 Eylül pazartesi günü ders başı yapacak. 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günleri yapılacak. 1. sınıflar için uyum günü 5-6 Eylül'de yapılacak.

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı, öğrencileri okul telaşı şimdiden sardı. Yenilenen MEB iş takvimine göre okullar bu sene 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. öğrenciler 1. dönemde 1 hafta ve 2. dönemde 1 hafta olmak üzere toplam 14 gün ara tatil yapacak. Ayrıca 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günler olacak. 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günleri 5-6 Eylül'de yapılacak. 

Öğrenciler '9. sınıflar ne zaman okula başlayacak?' ve 'Ortaokullar ne zaman açılıyor?' gibi sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının çalışma takvimiyle hem okulların açılacağı tarihi hem de ara tatil bilgilerini paylaştı. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak. 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
YPG/PKK Suriye'de yine saldırdı TSK obüsleri de karşılık verdi
YPG/PKK Suriye'de yine saldırdı TSK obüsleri de karşılık verdi
Beşiktaş'ta yüksek rakama oynuyordu! İşte Quaresma'nın Kasımpaşa'dan alacağı para
Beşiktaş'ta yüksek rakama oynuyordu! İşte Quaresma'nın Kasımpaşa'dan alacağı para
Tarım ve Orman Bakanlığı 4.966 personel alıyor! İşte başvuru şartları
Tarım ve Orman Bakanlığı 4.966 personel alıyor! İşte başvuru şartları
Görevden alınan HDP'li başkanlara AB desteği! Dikkat çeken paylaşım
Görevden alınan HDP'li başkanlara AB desteği! Dikkat çeken paylaşım
Sağlık Bakanı Koca 9 bin kişilik personel alımı için detayları paylaştı
Sağlık Bakanı Koca 9 bin kişilik personel alımı için detayları paylaştı
Mehmet Metiner Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! Sen dünyanın en...
Mehmet Metiner Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vurdu! Sen dünyanın en...
ÖNCEKİ HABERLER
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 2019 30 Ağustos'ta ne oldu?
30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı 2019 30 Ağustos'ta ne oldu?
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu
Yeni Malatyaspor'a isim ve forma sponsoru
Yeni Malatyaspor'a isim ve forma sponsoru
Gary Medel resmen Bologna'da
Gary Medel resmen Bologna'da
Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanı
Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanı
Ekrem İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
Ekrem İmamoğlu: 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız
Yorumlar