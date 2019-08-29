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Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanı

Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanı

Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçildi.

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü Başkanı olan Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçildi.

Yeniden Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Fikret Orman: "Türk futbolunun marka değerini arttırmamız lazım. El birliğiyle yapamayacağımız bir şey yok. Kulüpler Birliği olarak MHK ile buluşacağız. Onlara da kulüp başkanları olarak görüşlerimizi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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