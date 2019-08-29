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YPG/PKK Suriye'de yine saldırdı TSK obüsleri de karşılık verdi

YPG/PKK Suriye'de yine saldırdı TSK obüsleri de karşılık verdi

Türkiye ve ABD bu ay başında Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı ancak YPG/PKK saldırmaya devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK ve ÖSO arasında şiddetli çatışmalar yaşandı, çatışmaya TSK obüsleri de karşılık verdi. 

Güvenli bölge anlaşmasının ardından ABD, terör örgütlerinin çekilmeye başladığını belirtmişti.Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini de sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

YPG/PKK saldırılarına devam ediyor

YPG/PKK, dün gece saatlerinde Bab'ın batısında ÖSO'nun kontrolündeki Diklabaş köyüne sızma amaçlı saldırılar düzenledi. Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı. Eş zamanlı olarak YPG/PKK, Azez'in güneyindeki Kefer Karşın bölgesinden ÖSO'ya saldırdı, ÖSO bu girişimi geri püskürttü.

Afrin'e saldırdı, TSK obüslerle karşılık verdi

Dün gece YPG/PKK, Afrin'in güneyindeki Kimar bölgesinde de muhaliflere saldırıdüzenledi. ÖSO, bu saldırılara da aynı şekilde karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri obüsleri de YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

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