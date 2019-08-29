Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'a gidiyor HDP'li Selçuk Mızraklı'yla da görüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğününe katılmak üzere bölgeye Batman'a gidiyor. İmamoğlu'nun Diyarbakır'da HDP'li Selçuk Mızraklı'yla da görüşeceği belirtildi.

Diyarbakır üzerinden Batman'a gidecek olan İmamoğlu'nun bölgede yapacağı görüşmelerin detayları belli oldu.

Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK ile bağlantısı tespit edildiği gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Selçuk Mızraklı ile bir araya gelecek.

Tahir Elçi'nin kabrine ziyaret

İmamoğlu, bu görüşme öncesinde CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve PKK tarafından öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin kabrini ziyaret edecek.

HDP'li Selçuk Mızraklı ile yapacağı görüşmenin ardından Batman'daki düğüne gidecek olan İmamoğlu, ertesi gün yine Diyarbakır üzerinden İstanbul'a dönüş yapacak.