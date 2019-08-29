Şule Yüksel Şenler'in cenaze töreni! Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Şule Yüksel Şenler sonsuzluğa uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze töreninde son dakika açıklamalar yaptı. "Ona eziyet edenlerin hiçbiri şimdi hatırlanmıyor." diyen Erdoğan, Şenler adına kütüphane ve müze açılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler’in, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir mücadele insanı için bir aradayız. İnanç ve azim abidesini uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

Şule Yüksel Şenler için "Geride bıraktığı miras çok büyük ve anlamlıdır. Kitaplarıyla on binlerce insanımıza cesaret verdi" diyen Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İslami STK hareketlerini öne çıkardı"

-Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi.

Ona eziyet edenlerin hiçbiri şimdi hatırlanmıyor. Şenler adına bir kütüphane ve müze açacağız.

"Son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri"

-Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı.

Adına kütüphane ve müze yapılacak

-İnşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle, burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok daha mutlu etme fırsatını bulacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Şenler'in tabutunu bir süre taşıdı.