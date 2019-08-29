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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması

Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması

Beşiktaş, Fenerbahçe'den gönderileceği iddia edilen Mehmet Ekici'yle ilgili açıklama bulundu.

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Mehmet Ekici ile görüşüldüğüne ilişkin iddiaları yalandı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi’nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır. Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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