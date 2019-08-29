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Fatih Terim'den deprem etkisi yaratan sözler: Sen bırakırsan biz de bırakırız

Fatih Terim'den deprem etkisi yaratan sözler: Sen bırakırsan biz de bırakırız

Ligin ilk maçında Denizlispor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da taraftarlarla girdiği diyaloğun ardından Hasan Şaş’ın, Fatih Terim’in ‘ben de bırakırım’ sözleriyle kulübe geri döndüğü ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifa etmesinin ardından şok bir detay ortaya çıktı.

‘Sen bırakırsan biz de bırakırız'
Akşam'da yer alan iddiaya göre; Denizli’de Necati Ateş ile birlikte taraftarlarla sözlü tartışmaya girip ardından istifa kararı alan Hasan Şaş’ın yaşanan süreçte yönetim içerisinden herhangi bir destek görmemesi üzerine istifa ettiği, fakat Fatih Terim’in ‘Sen bırakırsan biz de bırakırız. Yönetim seni bu konuda yalnız bırakmış olabilir fakat bizim için aslolan Galatasaray’dır, eğer kararında ısrarcıysan biz de istifa etmeye hazırız’ dediği, bu görüşmenin ardından deneyimli antrenör Şaş’ın istifa kararından vazgeçtiği ifade edildi.

Terim'le yönetim arasında gerginlik
Hasan Şaş’ın yaşadığı istifa sürecinde antrenörünü destekleyecek bir hamle yapmayan Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’la Fatih Terim’in arasında soğuk rüzgarların estiği öğrenilirken, Terim’in gerek kapalı kapılar ardında gerekse Konyaspor maçından sonra yönetime sert göndermelerde bulunduğu bildirildi.

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