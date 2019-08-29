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Eski bakanlardan Nihat Ergün istifa iddialarını yalanladı

Eski bakanlardan Nihat Ergün istifa iddialarını yalanladı

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile hareket ettiği öne sürülen eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, hakkında çıkan istifa haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, parti kuruculuğundan ayrılan ve AK Parti’den istifa eden Ali Babacan'ın ardından, yeni oluşum içinde yer alacağı belirtilen bazı isimlerde, AK Parti ile yollarını ayırmaya başladı.

Bu isimlerden ilk iki isim, Babacan ile birlikte yeni parti oluşumu içinde etkin rol alan eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu.

Ben istifa etmedim

Yeni Akit'in haberine göre Babacan’ın kuracağı partide adı geçen ve AK Parti’de istifa edeceği öne sürülen eski bakanlardan Nihat Ergün istifa  iddialarını yalanladı. Ergün, “İstifa ettiğimi iddia edenler, en doğru bilgiyi partiden öğrenebilirler” dedi.

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