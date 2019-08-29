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Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki geleceği ne olacak? Semih Özsoy açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Volkan Demirel'in geleceğiyle ilgili konuşurken "Kendisi ile görüşüldü pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kendi kararını verdiğinde hepsi netleşir" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan Genel Kurulu sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına Fikret Ormanın yeninden seçilmesinden dolayı tebrik eden Semih Özsoy, Yasa Dışı Bahis olayı ile ilgili de konuştu. Yasa Dışı Bahis'in kangren olmuş, tasvip edilmeyen bir şey olduğunun altını çizen Özsoy, "Bunun yaptırımları ile mutlaka üzerine gidilmelidir. Çünkü verdiği zarar maddi olarak yaptığı zararların izahatı olmayan manevi zararları da var. Dolayısıyla çok kötü, uzak durulması gereken bir şey ama bunu topyekün halletmemiz gerektiğine inandığım bir şey. Dolayısıyla yaptırımlarla kanunlarla bunun üstesinden gelip tamamen kökünün kazınması gerektiğine inandığımız bir şey" dedi.

"Evimizde galip ayrılacağız"
Semih Özsoy, ligin 3'üncü haftasında Trabzonspor ile oynanacak maç ve sakatlıklarla ilgili olarak da, "Sakatlıklar maliyetin içinde var, bütün takımlarda kulüplerde var. Dolayısıyla biz bir bütün olarak iyi bir takımız. Trabzonspor da ismi üzerinde. Eminin en iyi şeklide mücadele edip evimizde galip ayrılacağız" diye konuştu.

Luiz Gustavo gelecek mi?
Semih Özsoy, Luiz Gustavo ve transfer dönemi hakkında da şunları söyledi;

"Transferler ile ilgili Damien Comolli gerektiği zaman gerekli açıklamaları yapıyor ve dediğiniz gibi sonuna geldik. Zaten şurada birkaç günümüz kaldı, pazartesi gününe kadar. Söz verilenlerin hepsi yapılır, gerçekleşir. Elimizden geldiğince müdahaleler yapıp halletmeye çalışıyoruz. Ali başkan çok mesai harcıyor. Dolayısıyla en iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. İyi bir takım kurduk, önemli olan o havayı ve o ruhu kaybetmemek. Hakikaten islim üzerindeyiz, forma anlamında ve futbol anlamında değil, hava anlamında. Ali başkanın yaptıkları ile birlikte Damien Comolli gerekli açıklamaları yapar size. Oyuncu bazında konuşmayalım. Transferin bitmesine çok az kaldı dedim. Oyuncular olabilir, önemli olan Fenerbahçemizin şartlarına uyması."

"Volkan Demirel bu camianın evladı"
Volkan Demirel'in sarı-lacivertli camianın evladı olduğunu kaydeden Semih Özsoy, "Kendisi ile de görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali başkanın onunla konuştukları var. Dolayısıyla bizim içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kendi kararını verdiğinde hepsi netleşir" şeklinde konuştu.

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