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Gülşen ile tasarımcı Fatma Senem Erdem arasındaki çanta davasında karar!

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Gülşen ile tasarımcı Fatma Senem Erdem arasındaki çanta davasında karar!

Tasarımcı Fatma Senem Erdem, kendisinden 50 bin lira değerinde üç çanta ödünç alıp geri vermediğini iddia ederek ünlü popçu Gülşen'den şarkıcıdan şikayetçi olmuştu. Şikayeti takipsizlikle sonuçlandıran mahkeme., son olarak karara itiraz eden tasarımcının başvurusu da reddetti.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in, tasarımcı arkadaşından ödünç aldığı 50 bin lira değerindeki üç çantayı geri vermediği iddia edilmişti. Sabah'tan Atakan Irmak haberine göre; Tasarımcı Fatma Senem Erdem, "Beni dolandırdı" diyerek Gülşen'i şikayet etti. Savcılık ise 'Dolandırıcılık yok' diyerek takipsizlik kararı verince, Erdem bu kez savcılığın kararına itiraz etti.

Ünlü şarkıcıdan yanıt alamadı

Mahkeme Erdem'in itirazını reddederek davaya son noktayı koydu. Tasarımcı Fatma Senem Erdem, kendisinden aldığı çantaları iade etmediğini söylediği Gülşen'in menajerini aradı. Erdem, ünlü şarkıcıdan çantalarını ısrarla istemesine rağmen bir yanıt alamadı. Daha sonra İstanbul Adliyesi'ne giden tasarımcı, ödünç verdiği çantaları geri alamadığı için savcılığa başvurdu.

Çantalarımı geri vermedi

Erdem, ifadesinde şunları söyledi: "Gülşen, iade edeceğini söylemesine rağmen çantalarımı geri vermeyerek beni dolandırmıştır. HTS dökümlerinden olay tespit edilebilir. Gülşen'in cezalandırılmasını istiyorum."  Üç çantayı geri vermediği iddia edilen Gülşen, savcı karşısına çıktı. Hakkındaki soruşturma kapsamında adliyede ifade veren ünlü şarkıcı, kendisinden şikayetçi olan kişiyi tanımadığını söyledi. Gülşen'in ifadesinin ardından, hakkındaki iddiaların soyut olduğu gerekçesiyle dosya takipsizlikle sonuçlandırıldı.

Mahkeme son noktayı koydu

Tasarımcı Erdem, yaptığı şikayetle ilgili takipsizlik kararı verilince, savcılığın kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda verilen 'kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' hakkındaki itirazı reddetti. Böylece dava tamamen kapanmış oldu

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